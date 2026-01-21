CSI5* Doha: Duarte Seabra representa Portugal

Enquanto a disputa por pontos da Taça do Mundo decorre em solo europeu, mais precisamente em Amesterdão, o Centro Equestre Al Shaqab, em Doha, no Qatar, volta a ser palco de um CSI5*.

Já na sua quarta semana, o H.H. The Father Amir’s Prix continua a proporcionar desporto equestre ao mais alto nível. Entre os nomes de destaque presentes no CSI5* encontram-se o atual número dois do ranking mundial, Scott Brash, bem como Abdel Said, Edwina Tops-Alexander e Harry Charles.

Portugal estará representado por Duarte Seabra, que competirá com os cavalos Dourados 2, Cabernet de Fir Z e Cooper LB no CSI5*, e com Nalasko Z, Amy Blue AW e Fernhill Leonardo no CSI3*.

