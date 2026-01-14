CSI5* Doha: Duarte Seabra brilha nas Seis Barras
O ponto alto da jornada do último sábado foi, sem dúvida, a Prova de Potência do CSI5* de Doha, aberta a todos os conjuntos inscritos. Dos oito participantes que alinharam à partida, apenas três conseguiram chegar ao último desempate, evidenciando o elevado nível da competição.
Em destaque esteve o cavaleiro português Duarte Seabra que, apesar de ter alcançado o desempate final, optou por retirar o KWPN Fernhill Leonardo nessa fase decisiva. Ainda assim, o cavaleiro português garantiu um excelente terceiro lugar, assegurando também um prémio monetário significativo e um lugar no pódio.
Após cinco rondas de competição, o único conjunto a concluir o percurso sem derrubar qualquer obstáculo foi a francesa Megane Moissonnier, montando a égua Chacarija PS (Chacoon Blue x Carthago Z), conquistando assim a vitória.
O segundo lugar ficou para o italiano Roberto Previtali com o garanhão Chaquano PS, (Chacco Blue x Cartrogan) que também chegou ao quinta desempate, mas derrubou um obstáculo, terminando logo atrás do vencedor.
Resultados AQUI