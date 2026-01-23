CSI5* Doha: Duarte Seabra arranca a época em grande forma
Duarte Seabra teve um excelente início de temporada no CSI5* de Doha, competição em que é o único representante português em prova. Na jornada inaugural, o cavaleiro luso assinou quatro provas sem faltas, confirmando desde já o bom momento de forma.
O primeiro resultado positivo surgiu na prova de *1,40 metros (CSI3)**, onde Duarte Seabra, montando o garanhão de 9 anos Nalasko Z (Naxcel V), terminou num meritório 9.º lugar.
Seguiu-se a prova de Duas Fases a 1,40 m, já integrada no CSI5*, na qual voltou a destacar-se ao alcançar o 5.º e o 8.º lugares, respetivamente, com Cabernet Di Fer Z e Fernhill Leonardo, entre um total de 58 conjuntos participantes.
A fechar o dia, Duarte Seabra competiu na exigente prova de 1,50 metros (CSI5*), pontuável para o ranking FEI. Montando Dourados 2, realizou mais um percurso imaculado, garantindo o 11.º lugar entre 33 conjuntos, num resultado de grande qualidade face ao nível da concorrência.
A vitória nesta prova coube ao saudita Abdullah Alsharbatly, com Boeckmanns Lord Pezi Junior, ao terminar o percurso em 64,45 segundos. O italiano Roberto Previtali foi segundo com I’M Special Mess PS (66,99), enquanto o austríaco Max Kühner, em EIC Cooley Jump The Q, completou o pódio com o tempo de 67,46.
Na quarta posição classificou-se Abdel Saïd (Bélgica), com Wathnan Calvaro, seguido da francesa Megane Moissonnier, quinta classificada com Qoup de Coeur de Muze.
Resultados completos AQUI