CSI5* Denbosch: Belga Niels Bruynseels conquista o Grande Prémio Rolex; Luciana Diniz em sétimo lugar (VÍDEO) 12 Março, 2018 8:08

Montando a égua belga Gancia de Muze de 12 anos, Niels Bruynseels conquistou neste domingo, o Grande Prémio Rolex no Indoor Brabant, Holanda. Marcus Ehning (ALE) vencedor com Cornado NRW em 2016 foi segundo classificado e em terceiro ficou o conjunto da casa, Harrie Smolders com Emerald. Luciana Diniz em representação de Portugal conseguiu um honroso 7º lugar com Fit for Fun nesta prova com obstáculos a 1,60m, penalizando apenas 4 pontos no desempate disputado por 13 conjuntos.

O chefe de pista Holandês Louis Koninckx desenhou um percurso exigente e muito técnico, composto por 13 obstáculos e 17 esforços e com um tempo justo. Dos 40 conjuntos que alinharam, apenas 13 sem faltas na primeira mão e dentro do tempo, disputaram o desempate. No desempate, 6 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Niels Bruynseel após a prova afirmou, “…Tenho que admitir que foi um excelente percurso, especialmente para mim! Como eu era o último a sair para o desempate, tive a oportunidade de ver alguns percursos e apercebi-me que tinha que ser bastante rápido. Arrisquei um pouco, mas correu bem. A próxima etapa do Rolex Grand Slam será em Aachen (Alemanha), espero participar e vencer também.”

Alguns dos melhores cavaleiros do mundo de 13 países deram tudo por tudo para vencer este Grande Prémio. O país anfitrião a Holanda, foi o mais representado com 12 cavaleiros, seguido da França, Bélgica, Alemanha com 5 conjuntos cada.

