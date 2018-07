CSI5* Chantilly: Luciana Diniz sobe ao segundo lugar do pódio 13 Julho, 2018 19:47

A cavaleira portuguesa, Luciana Diniz, montando o garanhão Hanoveriano Camargo 2, (x Canturo) de 10 anos, filho da sua égua de Grande Prémio, Fit for Fun (x For Pleasure), conquistou esta tarde de sexta-feira, o segundo lugar do pódio na primeira classificativa da prova por equipas do Global Champions League (1,50m) disputada ao cronómetro tendo terminado sem faltas em 66,37s. Apenas 14 centésimos de segundo, separaram Luciana do vencedor, Marcus Ehing (GER) com o garanhão Westfalian (x Cornet Obolkensky) Comme Il Faut (66,23s), enquanto Ben Maher (GBR) ocupou o terceiro lugar com Winning Good, filho de Winningmood, de Luciana Diniz (67,53s).

Alinharam nesta prova desenhada pelo italiano Uliano Vezzani e composta por 12 obstáculos e 15 esforços, 54 participantes, mas apenas 14 terminaram sem faltas.

Assim, a primeira mão da Global Champions League, foi ganha pela equipa London Knights, composta por Nicola Philippaerts com H&M Chilli Willi e Ben Maher com Winning Good.

Resultados – AQUI

Resultados completos