CSI5* Cascais: Tocou o Hino de Portugal para António Matos Almeida 21 Junho, 2019 21:44

O hino português tocou esta sexta-feira no Hipódromo Manuel Posso em Cascais após o triunfo do “crack” português António Matos Almeida na terceira prova da 14ª edição do LGCT de Cascais disputada ao cronómetro (1,45m). António, viu o seu triunfo compensado com o prize money de €6.250.

Montando a égua Irene van de Kwachthoeve de 11 anos, António Matos Almeida registou o melhor tempo (57,84s) dos 10 conjuntos que terminaram a prova sem faltas. O britânico Harry Charles foi segundo classificado com Controe (58,02s) enquanto o suíço Pius Schwizer fechou o pódio montando Vient tu du Rouet (60,17s).

Destaque para o resultado de Rodrigo Giesteira de Almeida com Roscoe que ficou classificado em 9º lugar nesta prova.



Resultados completos AQUI