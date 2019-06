CSI5* Cascais: Irlandês Mark McAuley vence primeira prova – Portugueses entre o Top 10 21 Junho, 2019 8:10

A primeira prova da 14ª edição do LGCT Cascais ficou marcada pela excelente prestação de Mark McAuley que, com Utchan de Belheme, terminou o percurso em 25 segundos e 04 centésimos. O prize money desta prova foi de 25.000,00€.

A primeira prova do Longines Global Champions Tour Cascais teve lugar na tarde desta quinta-feira (18h00), no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, em Cascais. Mark McAuley foi o grande vencedor desta prova “Tabela A duas fases” terminando o seu percurso em 25 segundos e 04 centésimos.

António Matos Almeida, com Irene van de Kwachthoeve, foi o melhor português em prova, terminando em 5º lugar, ao fazer o seu percurso em 26 segundos e 70 centésimos. Luis Sabino Gonçalves, com Unesco du Rouet, conquistou o 6º lugar, ao concluir o seu percurso em 26 segundos e 71 centésimos.

Às 21h00, teve lugar a segunda prova “1ª Classificativa/Global Champions League – Tabela A” com obstáculos a 1,55m.

De salientar que esta prova Global Champions League (GCL), parte deste circuito mundial de hipismo, é composta por 16 equipes, com cavaleiros de diferentes nacionalidades a competir num formato único, que se manterão inalteradas até ao final da temporada. Ao fim de oito etapas, a equipa dos Shanghai Swans lidera a classificação seguida pela Miami Celtics e Madrid in Motion.

Irlandês Michael Duffy vence 1ª classificativa do Global Champions League

Michael Duffy foi o vencedor da 1ª classificativa da prova por equipes Global Champions League, que se realizou no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais esta quinta-feira pelas 21h00.

Michael Duffy foi o grande vencedor da prova por equipes do Global Champions League, a 2ª prova do Longines Global Champions Tour Cascais. Montando Mullaghdrin Touch the Stars, Duffy completou o percurso sem faltas, vencendo, assim, a primeira classificativa com um tempo de 72 segundos e 71 centésimos. O segundo e terceiro classificados desta prova foram, respectivamente, o alemão Marco Kutscher, com Casallvano, e o francês Julien Epaillard, montando Virtuose Champeix.

Após esta 1ª classificativa lidera provisoriamente a etapa do GCL de Cascais, a equipa Monaco Aces composta por Julien Epaillard (Virtuose Champeix) e Laura Kraut (Curious George).

Hoje, pelas 18h00, realiza-se a prova “Tabela A ao cronómetro”, com obstáculos a 1,45m.

