CSI5* Cascais: Egípcio Abdel Saïd vence a prova inaugural: 2 Portugueses entre os 10 primeiros 7 Julho, 2017 13:43

A primeira prova disputada em Duas Fases da 12ª edição do LGCT Cascais ficou marcada pela excelente atuação de Abdel Saïd que, com o cavalo S I E C Captain Future Z, terminou o percurso em 24 segundos e 72 centésimos. De salientar que nesta primeira prova, dois portugueses classificaram-se no Top 10. O prize Money foi de 25.000,00€.

Esta prova do Longines Global Champions Tour Cascais teve lugar esta manhã, pelas 10h00, no Hipódromo Municipal Manuel Possolo, em Cascais. O egípcio Abdel Saïd foi o grande vencedor da prova 1 “Tabela A duas fases” terminando o seu percurso em 24 segundos e 72 centésimos. O Prize Money desta prova foi de 25.000,00€.

Mario Wilson Fernandes, com Jasper van’t Gestelhof, foi o melhor português em prova, terminando em 7º lugar, em 26 segundos e 46 centésimos. Também Luis Sabino Gonçalves, montando Hilde Imperio Egipcio, terminou na 8ª posição, com 26 segundos e 54 centésimos.

Mais logo, às 20h00, tem lugar a segunda prova “1ª Classificativa/Global Champions League – Tabela A com um desempate” com obstáculos a 1,50m/1,55m do chão e um Prize Money de 154.000,00€.

Resultados completos AQUI