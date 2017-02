CSI5* Bordéus: Scott Brash entra a ganhar com Hello Annie 4 Fevereiro, 2017 18:49

O britânico Scott Brash ganhou este sábado o Prix Foire Internationale de Bordeaux disputado ao cronómetro.

Montando a égua Hanoveriana Hello Annie (Contendo I x For Pleasure), Brash conseguiu a sua primeira vitória no CSI5* de Bordéus, França, tendo registado o melhor tempo (58,36s) dos seis conjuntos que terminaram a prova com zero pontos. Foram apenas 22 centésimos de segundo que separaram o vencedor do colombiano Carlos Enrique Lizarazo que foi segundo classificado com a égua KWPN Culplandra (Upgrade) tendo registado 58,58s. O irlandês Bertram Allen foi terceiro classificado montando o garanhão belga, High Valley (Kashmir van Schuttershof ) (61,24s).

Scott Brash que vai disputar esta noite o Grande Prémio Taça do Mundo Longines com Ursula XII afirmou “Faltam-me 6 pontos para conseguir o apuramento para a final em Omaha, portanto Bordéus é a minha prioridade”.

Se Brash ficar apurado para o desempate nesta prova, pensamos que o seu principal objectivo será alcançar um bom ranking (ocupa actualmente o 13º lugar), em vez de optar por tentar a vitória e correr riscos onde pode deitar tudo a perder.

Resultados