CSI5* Aachen: Daniel Deusser ganha o Grande Prémio Rolex (VÍDEO) 20 Setembro, 2021 9:16

O alemão Daniel Deusser, número um do ranking mundial, galopou para a vitória no Grande Prémio Rolex, no Festival Equestre Mundial de Aachen 2021, com a sua égua belga de topo, «Killer Queen VDM». Três percursos sem faltas e o tempo mais rápido no desempate (41,85s) – foram os ingredientes para uma vitória fenomenal.

O norte-americano Brian Moggre com Balou du Reventon (x Cornet Obolensky) foi segundo classificado sem faltas em 42,16s e em terceiro ficou o belga Gregory Wathelet com Nevados S (x Calvados Z) (42,83s).

Seguiram-se o britânico Ben Maher com Explosion em 4º (40,67s) e a norte-americana Laura Kraut em 5º lugar com Baloutinue (41,09s), ambos terminaram com 4 pontos.

Quarenta dos melhores cavaleiros do mundo competiram no domingo neste Grande Prémio Rolex. Dezassete conjuntos classificaram-se para a segunda ronda e apenas sete puderam disputar o título mais cobiçado num emocionante desempate.

Resultados AQUI