CSI4*W Abu Dhabi: Irlandês Shane Breen conquista Grande Prémio Taça do Mundo

O Al Shira’aa International Horse Show CSI 4*-W & CSI 2* chegou ao fim no domingo, no Al Forsan International Sports Resort, com a principal prova da semana — o Grande Prémio da Taça do Mundo FEI Al Shira’aa Longines Diamond Tour CSI 4*-W — a proporcionar um desfecho à altura de cinco dias de competição internacional de nível mundial.

Antes da grande final, o público assistiu a uma impressionante cerimónia de abertura que definiu o tom do espectáculo da noite. O programa teve início com uma actuação da Banda da Polícia de Abu Dhabi, seguindo-se uma transformação da arena num impactante espectáculo de LED, com cavalos dançarinos a entrelaçarem-se por cordas iluminadas, num quadro coreografado de precisão e harmonia. Com a chegada da noite, um espectáculo de drones iluminou o céu, contando a história da visão de Sua Alteza Sheikha Fatima bint Hazza Al Nahyan para o futuro do desporto equestre, ao mesmo tempo que homenageava a rica herança do cavalo árabe — fundindo tradição, inovação e arte antes do momento alto desportivo da noite.

Disputado em duas mangas, com obstáculos entre 1,55 m e 1,60 m, e com um prémio total de 320.000 euros, o Grande Prémio reuniu um lote de excelência composto por 50 conjuntos internacionais e nacionais. A vitória coube ao irlandês Shane Breen (IRL), o único a completar ambas as rondas sem faltas, montando BP Arctic Blue, com o tempo de 47,61 segundos, garantindo assim um triunfo inequívoco.

O vencedor da edição anterior, o italiano Guido Grimaldi (ITA), terminou na segunda posição, montando Gentleman, numa prestação apenas penalizada por três faltas por excesso de tempo no desempate.

A completar o pódio esteve o britânico Alexander McLean (GBR), que registou o tempo mais rápido da segunda ronda com Calixte Heartbreaker Z, mas uma barra derrubada relegou-o para o terceiro lugar.

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida terminou na 43.ª posição, montando a égua GB Diamantina, de 14 anos.

