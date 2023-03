CSI4*-W Ocala: Luís Sabino imparável nos EUA

Luis Sabino Gonçalves venceu este sábado em Ocala, a prova com desempate (1,50m) do CSI 4* patrocinada pelo Legacy Medical Centers a contar para o Ranking Mundial Longines. Além de levar para casa a honra máxima, foi ainda comtemplado com uma adesão ao Centurion Global Access Membership no valor de $55,000.

Luis Sabino Gonçalves com Vick du Croisy, uma SF de 14 anos, registou o melhor tempo 40,39s no desempate dos 6 conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. Participaram nesta prova desenhada pelo alemão Olaf Petersen Jr. 29 conjuntos, mas apenas 10 com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate.

Feliz com o resultado Luis afirmou, “Esta égua é uma vencedora. Ontem estava um pouco animada por estar aqui neste ambiente bonito e com esta multidão. Não estava focada, mas hoje estava mais concentrada e saltou um desempate espetacular. Gosto de participar no Live Oak International. No ano passado, eu era apenas um visitante, e nessa altura decidi que queria competir aqui. Estou feliz por estar aqui e ter alcançado este resultado.”

Como vencedor do CSI 4* $40,000 Legacy Medical Centers, qualificativa para o Grande Prémio de domingo, Luis leva para casa uma adesão ao Centurion Global Access Membership. Oferecido pelo patrocinador Legacy Medical Centers, esta adesão exclusiva de última geração, destina-se a quem precisa de cuidados regenerativos em qualquer lugar do mundo.

O alemão Andre Thieme foi segundo classificado com Conacco (41,44s), enquanto o brasileiro Santiago Lambre com Casey fechou o podio (42,60s).

Resultados AQUI