CSI4*-W – AL SHIRA’AA: Duarte Seabra conquista bronze no Grande Prémio

O cavaleiro português Duarte Seabra brilhou neste domingo (15), no Grande Prémio da Taça do Mundo em Abu Dhabi (CSI4*-W) ao conquistar o bronze com Dourados numa prova qualificativa para os Jogos Olímpicos de Paris. Seabra que alcançou bons resultados em Abu Dhabi, na quinta-feira (12), venceu a prova ao cronómetro com Fernhill Check your Pocket.

Dos 39 conjuntos que alinharam nesta prova desenhada pelo italiano Elio Travagliati, composta por 13 obstáculos a 16 esforços com obstáculos a 1,55m, apenas 11 com um percurso inicial sem faltas ficaram apurados para a segunda ronda. Cinco conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Venceu o Grande Prémio o britânico Joe Whitaker com Hulahupe JR, enquanto o irlandês Billy Twomey foi segundo classificado com Chat Botte Ed, um garanhão Zangersheide de 15 anos.

