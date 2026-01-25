CSI4*-W Abu Dhabi: Portugueses em destaque
Sob a Presidência Honorária de Sua Alteza Sheikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan, o Al Shira’aa International Horse Show regressou esta semana para a sua 9.ª edição, inaugurando uma nova etapa com a mudança para o Al Forsan International Sports Resort, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.
Ao longo de seis dias de competição, o evento reúne mais de 350 cavalos e 150 cavaleiros provenientes da Europa, Médio Oriente e outras regiões, disputando um prémio total superior a 700.000 euros. O programa internacional inclui provas CSI4*-W, CSI2*, CSI Young Horses, CSI Under 25, CSI Juniors, CSI Children e CSI Amateurs.
Participação Portuguesa
Portugal está representado pelos cavaleiros Rodrigo Giesteira Almeida, Molly Hughes Bravo e João Marquilhas, com resultados de grande relevo, destacando-se de forma especial a jovem Molly Hughes Bravo, que conquistou um brilhante 1.º lugar na categoria Under 25.
Resultados em Destaque
🥇 Grande Destaque
CSI Under 25 – Tabela A ao Cronómetro (1,40 m)
Quinta-feira, 22 de Janeiro de 2026
-
Ouro – Molly Hughes Bravo com HHS Mercedes
Uma vitória de enorme mérito frente a forte concorrência internacional.
CSI Under 25
Duas Fases (1,35 m)
Quarta-feira, 21 de Janeiro
-
12.º lugar – Molly Hughes Bravo com HHS Mercedes
Cavalos de 7 Anos (1,30 m)
-
Quarta-feira, 21 de Janeiro
-
5.º lugar – João Marquilhas com O Dorado Equigenne KAR
-
-
Quinta-feira, 22 de Janeiro
-
5.º lugar – João Marquilhas com O Dorado Equigenne KAR
-
CSI4*-W Diamond Tour (1,45 m)
Duas Fases – Quinta-feira, 22 de Janeiro
-
4.º lugar – Rodrigo Giesteira Almeida com Comme le Coeur
-
13.º lugar – Molly Hughes Bravo com HHS Ice Flo
Tabela C – Sábado, 24 de Janeiro
-
6.º lugar – João Marquilhas com Eureka du Vernay
-
8.º lugar – Rodrigo Giesteira Almeida com Comme le Coeur
- 9.º lugar – Molly Hughes Bravo com HHS Ice Flo
CSI4*-W Pearl Tour (1,45 m)
Tabela A FEI Art. 220.2.1.2 – Sexta-feira, 23 de Janeiro
- 8.º lugar – Rodrigo Giesteira Almeida com Solidat
O concurso termina este domingo com a disputa da Al Shira’aa Longines FEI Jumping World Cup™, contando com a participação de Rodrigo Giesteira Almeida, que irá montar GB Diamantina.
Resultados completos AQUI