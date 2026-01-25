CSI4*-W Abu Dhabi: Portugueses em destaque

Sob a Presidência Honorária de Sua Alteza Sheikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan, o Al Shira’aa International Horse Show regressou esta semana para a sua 9.ª edição, inaugurando uma nova etapa com a mudança para o Al Forsan International Sports Resort, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Ao longo de seis dias de competição, o evento reúne mais de 350 cavalos e 150 cavaleiros provenientes da Europa, Médio Oriente e outras regiões, disputando um prémio total superior a 700.000 euros. O programa internacional inclui provas CSI4*-W, CSI2*, CSI Young Horses, CSI Under 25, CSI Juniors, CSI Children e CSI Amateurs.

Participação Portuguesa

Portugal está representado pelos cavaleiros Rodrigo Giesteira Almeida, Molly Hughes Bravo e João Marquilhas, com resultados de grande relevo, destacando-se de forma especial a jovem Molly Hughes Bravo, que conquistou um brilhante 1.º lugar na categoria Under 25.

Resultados em Destaque

🥇 Grande Destaque

CSI Under 25 – Tabela A ao Cronómetro (1,40 m)

Quinta-feira, 22 de Janeiro de 2026

Ouro – Molly Hughes Bravo com HHS Mercedes

Uma vitória de enorme mérito frente a forte concorrência internacional.

CSI Under 25

Duas Fases (1,35 m)

Quarta-feira, 21 de Janeiro

12.º lugar – Molly Hughes Bravo com HHS Mercedes

Cavalos de 7 Anos (1,30 m)

Quarta-feira, 21 de Janeiro 5.º lugar – João Marquilhas com O Dorado Equigenne KAR

Quinta-feira, 22 de Janeiro 5.º lugar – João Marquilhas com O Dorado Equigenne KAR



CSI4*-W Diamond Tour (1,45 m)

Duas Fases – Quinta-feira, 22 de Janeiro

4.º lugar – Rodrigo Giesteira Almeida com Comme le Coeur

13.º lugar – Molly Hughes Bravo com HHS Ice Flo

Tabela C – Sábado, 24 de Janeiro

6.º lugar – João Marquilhas com Eureka du Vernay

8.º lugar – Rodrigo Giesteira Almeida com Comme le Coeur

9.º lugar – Molly Hughes Bravo com HHS Ice Flo

CSI4*-W Pearl Tour (1,45 m)



Tabela A FEI Art. 220.2.1.2 – Sexta-feira, 23 de Janeiro

8.º lugar – Rodrigo Giesteira Almeida com Solidat

O concurso termina este domingo com a disputa da Al Shira’aa Longines FEI Jumping World Cup™, contando com a participação de Rodrigo Giesteira Almeida, que irá montar GB Diamantina.

Resultados completos AQUI