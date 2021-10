CSI4* Vilamoura: Piergiorgio Bucci vence Grande Prémio 18 Outubro, 2021 6:20

O italiano Piergiorgio Bucci montando Cochello, venceu este domingo o 2º Grande Prémio do Vilamoura Champions Tour, qualificativa para os Jogos Equestres Mundiais 2022 em Herning, Dinamarca. A belga Celine Schoonbroodt de Azevedo foi segunda classificada com Clinton TZ, enquanto a britânica Charlene Bastone fechou o pódio com Sanlou, com quatro pontos.

Vinte e oito conjuntos alinharam nesta prova composta por 13 obstáculos e 16 esforços, mas apenas 6 com um percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate. No desempate dois conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Ficaram ainda classificados entre o top 10, os portugueses Francisco Rocha com o garanhão belga Lanzarote de Muze que ocupou o 7º lugar e António Matos Almeida alcançou o 9º com o garanhão SF Calypso de Kamelia.

Este Grande Prémio teve um “prize money” de 95.000 euros, dos quais 23.750 foram atribuídos ao primeiro classificado.

