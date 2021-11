CSI4* Vilamoura: Nicola Pohl não deu hipóteses no Grande Prémio 15 Novembro, 2021 10:08

A sexta semana do Vilamoura Champions Tour terminou este domingo com um exigente Grande Prémio desenhado pelo italiano Elio Travagliati, composto por 13 saltos (1,50m) e 16 esforços e no qual apenas cinco conjuntos com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate desta prova rainha que distribuiu €95.000 entre os primeiros classificados.

Cinquenta conjuntos alinharam nesta prova que terminou com o triunfo da amazona alemã Nicola Pohl montando Exelero 2, ao conseguir o único duplo zero. O dinamarquês Andreas Schou foi segundo classificado com Darc de Lux, enquanto o irlandês Michael Pender completou o pódio com HHS Fast Forward. Doze conjuntos optaram por retirar.

CSIO3* PORTUGAL 2021

Entre 17 e 21 de Novembro, realiza-se o CSIO3* de Portugal em Vilamoura que marca a edição nº101 no nosso país.

Pelo segundo ano consecutivo, realiza-se a Taça das Nações, que este ano terá 17 equipas, mais cinco do que na última edição que encerra um total de 7 semanas de competição de Saltos de Obstáculos ao mais alto nível no Champions Tour (3 semanas de Concursos de Saltos Internacional de 3* e 3 semanas de Concursos de Saltos Internacional de 4*).

Estão inscritos no CSIO3, 103 atletas e 228 cavalos. Paralelamente realiza-se um CSI2*.

