CSI4* Vejer de la Frontera: Duarte Seabra entra a ganhar

O Troféu Barceló Conil Playa (1,50m) teve tantas inscrições esta quinta-feira, 115 no total, que os resultados foram divididos, e os dois primeiros lugares foram conquistados por dois cavaleiros irlandeses de topo! A volta mais rápida do dia, foi de Richard Howley, que voou pela pista de relva David Broome montando a égua de 14 anos, “Mansini LTD”, filha de “Caressini L” x “Marramas”. O seu tempo era impossível de bater, já que a dupla parou o cronómetro em 56,31 segundos. Mas o outro vencedor, o Comandante Geoff Curran, parou o cronómetro em 59,55 segundos com “HHS Clinstown”, com outra volta rápida.

Nos dois segundos lugares ficaram o cavaleiro turco Derin Demirsoy, que não ficou muito atrás com 59,82 segundos com “Caprice D’Elle”, e a francesa Alexa Ferrer com “Helium D.S.”(60,73s). Em terceiro lugar ficou o luso Duarte Seabra com “HHS Washington” (61,77s) e a francesa, Margaux Rocuet com “Iliade KDW Z” (61,87s).

O Big Tour (1,35m) foi ganho pelo britânico James Smith com “Juno Rose 23”, que ficou quatro segundos à frente de todos os outros na classe. Foi seguido por dois espanhóis: Álvaro Castro Román com “Princesa des Fabries” e Iván Serrano Sáez com “Camper Eurogaza Chacco 39”. António Matos Almeida com Chippo Z foi quinto classificado e Mário Prieto com Jalalabad de Reve que fez uma prova com zero pontos terminou em 34º lugar, fora de prémio.

Outro britânico que subiu ao pódio, foi Nicole Lockhead Anderson com “Emerald Irish Cruise” na Média 1,45m. Em segundo lugar ficou a espanhola Carolina Villanueva com “Voice de Chenaie” e dois irlandeses ficaram em terceiro e quarto lugar, Jonathan Smyth com “Mulvin Lights Out” e Dermott Lennon com “Anthem in my Heart”.

A prova com obstáculos a 1,40, também teve dois vencedores, com 124 inscrições. O primeiro e mais rápido foi a americana Julie Welles com “Greatfull” e o britânico William Walker ficou com o outro lugar no topo, com “Ustino”. Em segundo lugar ficou o espanhol Borja Bidón Daurella com “Coach Cornet Z” e, mais uma vez, James Smith com “Good Friend”. Em terceiro lugar ficou o irlandês Kevin Gallagher com “Hybernia” e o italiano Luca Moneta com “El Capone RK”.

A britânica Emma Stoker com “Q Seven”, ganhou a prova ao cronómetro (1,30m). O cavaleiro espanhol Mariano Martínez Bastida ficou em segundo lugar com “Falbala Pironniere” e a cavaleira belga Anke de Breucker com “Noesje van d’Abelendreef” ficou em terceiro.

António Matos Almeida ficou às portas do pódio, alcançou o quarto lugar com o garanhão de 10 anos, Diamant de Landor (x Diamant de Semilly). Mário Prieto conseguiu ainda um honroso 15º lugar com a égua KWPN de 7 anos, Lady Ulydi entre 90 participantes.

