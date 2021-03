CSI4* Thermal: Luís Sabino Gonçalves termina em sexto no Grande Prémio 23 Março, 2021 7:23

Luís Sabino Gonçalves terminou o Grande Prémio do CSI4* em Thermal, California, em sexto lugar neste domingo.

Montando Argan de Beliard, Luís Sabino, penalizou 4 pontos no percurso inicial (81,92s), ficando afastado do desempate.

O Desert International Horse Park composto por oito semanas de provas terminou neste domingo com a disputa do Grande Prémio com obstáculos a 1,55m que distribuiu o prize money de 250 mil dólares, dos quais $82.500 foram para o vencedor, o irlandês Nicky Galligan com Javas Miss Jordan (41,15s). O americano Richard Spooner foi segundo classificado com Quirado RC conseguindo um duplo percurso sem faltas em 45,70s, enquanto o olímpico William Simpson completou o pódio com Chacco P (4/78,44s).

Trinta e dois conjuntos disputaram este Grande Prémio mas apenas dois ficaram apurados para o desempate.

Resultados AQUI