CSI4* St. Tropez: Scott Brash brilhante prestação no Grande Prémio (VÍDEO) 12 Outubro, 2020 12:57

Em St. Tropez, brilhou neste domingo o britânico Scott Brash, ao vencer o Grande Prémio (CSI4*- 1,55m). Pelo seu triunfo, Brash recebeu a generosa quantia de €25.000.

Após uma desempate que foi muito disputado e no qual participaram 8 conjuntos, foi Brash com o cavalo belga, Hello Jefferson (Cooper vd Heffinck) que registou o melhor tempo (40,15s) no pequeno grupo de quatro conjuntos que terminaram o desempate sem faltas.

O italiano Emanuele GaudIano foi segundo classificado com o garanhão Chalou (Chacco-Blue) 40,53s seguido do irlandês Simon Delestre com Chesdall Zimequest (Casall) (40,82s).

Resultados AQUI