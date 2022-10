CSI4* Saint-Lô: Julien Epaillard faz o “hat trick” no GP

O cavaleiro francês, Julien Epaillard venceu este domingo o Grande Prémio do CSI4* de Saint-Lô pela terceira vez consecutiva. Os três lugares do pódio foram ocupados pelos cavaleiros franceses.

Montando a égua SF de 10 anos, Caracole de La Roque (Zandor Z x Kannan), Julien Epaillard, nº3 do ranking mundial, registou o melhor tempo (33,55s) dos cinco conjuntos que terminaram o percurso a 1,55m com duplos percursos sem faltas. Maelle Martin foi segunda classificada com Bise des Bardellieres (34,95s) e em terceiro classificou-se Nicolas Layec com Best of Iscla (35,88s).

Sete dos cinquenta conjuntos que alinharam terminaram o percurso inicial sem faltas. Dez optaram por retirar.

Resultados AQUI