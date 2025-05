CSI4* Montefalco: Rodrigo Giesteira Almeida conquista o Grande Prémio (VÍDEO)

Montefalco, Itália — O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida brilhou este fim de semana ao vencer o Grande Prémio do CSI4*, prova qualificativa para o Campeonato da Europa. Montando Karonia L, Rodrigo alcançou o topo do pódio após um emocionante desempate que reuniu oito conjuntos de altíssimo nível.

A disputa do desempate foi renhida e decidida por margens mínimas: com um tempo de 42,69 segundos, Rodrigo superou por apenas cinco centésimos de segundo o egípcio-belga Abdel Said, que ficou com o segundo lugar montando Arpege du Ru (42,74s). O terceiro lugar foi para Abdulla Khalifa Al Muhairi, dos Emirados Árabes Unidos, com Foncetti van de Heffinck, já com um intervalo de quase quatro segundos em relação ao segundo classificado (46,28s).

A prova contou com 50 conjuntos, enfrentando obstáculos a 1,55 metros. Apenas nove conjuntos completaram o percurso inicial sem faltas e avançaram para o desempate. Destes, quatro conseguiram duplos percursos sem penalizações, enquanto oito optaram por retirar.

Com esta vitória, Rodrigo Giesteira Almeida reafirma o crescente protagonismo de Portugal no cenário internacional.

