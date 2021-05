CSI4* Hubside Jumping: Luciana Diniz no pódio do Grande Prémio 3 Maio, 2021 8:13

Brilhante terceiro lugar para Luciana Diniz no Grande Prémio do CSI4* do Hubside Jumping em St. Tropez, numa prova exigente composta por 13 obstáculos (1,55m) e 16 esforços desenhada pelo chefe de pista francês, Cédric Longis.

Montando «Conchento PS» de 11 anos, Luciana realizou um excelente desempate em 43,86s sem faltas, numa prova que foi ganha pelo espanhol Eduardo Alvarez Aznar com Legend (41,93s). A francesa Penelope Leprevost ocupou o segundo lugar do pódio com GFE Excalibur de La Tour Vidal (43,20s). Dos quarenta participantes no GP, apenas 10 com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate.

Resultados GP AQUI