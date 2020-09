CSI4* Saint Tropez : Rodrigo Giesteira Almeida faz tocar Hino Nacional em França 11 Setembro, 2020 19:01

O atleta português, Rodrigo Giesteira Almeida, fez tocar o Hino Nacional, ao vencer a prova grande (1,50m) da segunda Jornada do Hubside Fall Tour (CSI4*) em Saint Tropez, com o garanhão Delvaux, nesta sexta-feira.

Dos 37 conjuntos que alinharam nesta prova com obstáculos a 1,50m apenas 9 disputaram o desempate. No desempate que foi muito disputado, o cavaleiro português registou o melhor tempo (39,38s) dos três conjuntos que conseguiram duplos percursos sem faltas. O francês Gregory Cottard foi segundo classificado com Bibici (39,73s), enquanto o italiano Roberto Turchetto subiu ao terceiro lugar do pódio com My Cool Plassion.

Percurso

