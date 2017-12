CSI4* Estocolmo: Bertram Allen conquista o seu décimo automóvel…

O “crack” irlandês Bertram Allen de 22 anos, conquistou este domingo o seu 10º automóvel no International Horse Show da Suécia.

Montando Gin Chin vh Lindenhof (Chin Chin) Bertram, ganhou o Grande Prémio de Estocolmo, terminando as duas rondas (1,55m) sem faltas e no melhor tempo (42,63s) dos dois conjuntos que conseguiram duplos percursos sem faltas. Bertram recebeu como prémio, um veículo VW Tiguan avaliado em €23.276. Os suecos Malin Baryard-Johnsson (H&M Indiana) e Peder Fredricson (H&M All in) ocuparam o segundo e terceiro lugares.

Em 2015 e 2016, Bertram Allen conquistou 3 veículos novos neste Internacional em Estocolmo, e foi em Gotemburgo (Suécia) que arrebatou a Medalha de Ouro por equipas no Europeu em Agosto deste ano.

