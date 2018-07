CSI4* Casas Novas: Francês Alexis Deroubaix vence Grande Prémio Caixa Bank – Cavaleiros Nacionais com boas prestações na Coruña 23 Julho, 2018 9:13

Alexis Deroubaix venceu este domingo, o Grande Prémio Caixa Bank do CSI4* Casas Novas, Coruña, prova pontuável para o ranking mundial da FEI.

Montando o cavalo SF Timon d’Aure de 11 anos, Alexis Deroubaix (51,08s) aguentou a pressão no desempate do espanhol Mikel Aizpurua Quiroga com a égua Holstein Cartanya que terminou em segundo lugar (51,99s), com o pódio a ser completado pela sueca Hanna Åkerblom com Chodec (54,30s).

Dos quarenta e um conjuntos que alinharam nesta prova composta por 13 obstáculos (1,60m) e 16 esforços, desenhada pelo espanhol Javier Trenor, apenas oito passaram à segunda ronda. Três conjuntos terminaram sem faltas.

Os cavaleiros portugueses, Martim Portela de Morais, Marina e António Frutuoso de Melo, Luís Sabino Gonçalves e Hugo Tavares alcançaram também, este fim-de-semana, resultados no CSI4* Casas Novas que merecem destaque.

Assim, os melhores resultados ficaram assim ordenados:

Martim Portela de Morais – Beau Goss

2º Prova Nº04 (1,35m) – A2 – 21/07/2018 – Beau Goss- 0/57,08s

1º Prova Nº01 (1,35m) – 2 Fases – 20/07/2018 – Beau Goss – 0/0 – 26,91

Marina Frutuoso de Melo – Cantano

3º Prova Nº01 (1,35m) – 2 Fases – 20/07/2018 – Cantano – 0/0 – 27,58s

Antonio Frutuoso de Melo – Chassana

7º Prova Nº07 (1,35m) – Dificuldades Progressivas – 22/07/2018 – Chassana – 65 – 59,5

Luis Sabino Gonçalves – Acheo di San Patrignano

3º Prova Nº05 (1,45m) A2 CSI – 21/07/2018 – Acheo di San Patrignano – 0 – 68,04

Hugo Tavares – Vamos du Grand Chemin e Phebus du Fief

10º Prova Nº07 (1,35m) – Dificuldades Progressivas – 22/07/2018 – Vamos Du Grand Chemin – 65 – 62,04

1º Prova Nº05 (1,45m) – A2 – 21/07/2018 – Phebus du Fief – 0 – 66,13