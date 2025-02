CSI4* Andalucía Sunshine Tour: Oito Portugueses e Quinze Cavalos na edição de 2025

A 31ª edição do Andalucía Sunshine Tour arranca esta semana em Vejer de la Frontera, Espanha, dando início à temporada de 2025 com competições de alto nível, incluindo provas CSI4, CSI2 e CSIYH1***. No total, estarão em ação 342 atletas e 843 cavalos, representando 32 países.

Entre os inscritos para a primeira semana de competição, Portugal marcará presença com oito cavaleiros e quinze cavalos. A delegação lusa é composta por Ricardo Karle da Costa, Adir Dias de Abreu, Maria Frutuoso de Melo, Marina Frutuoso de Melo, Molly Hughes Bravo, Bernardo Ladeira, Ana Nobre Guedes e Hugo Tavares.

Este evento contará ainda com a participação de alguns dos maiores nomes do circuito internacional, como Daniel Deusser, Katharina Offel, Kendra Klaricia Brinkop, Gerrit Nieberg, Jérôme Guery, Pedro Veniss e Pénélope Leprevost, além dos irlandeses Mark McAuley, Billy Twomey e Cameron Hanley.

Com um alinhamento de elite e percursos desafiadores, o Andalucía Sunshine Tour 2025 promete ser um dos grandes destaques do calendário equestre internacional.

Lista de inscritos AQUI