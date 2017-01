CSI4* Abu Dhabi: Adeline Hecart conquista o Grande Prémio Longines 15 Janeiro, 2017 17:41

O internacional Al Shira’AA terminou com o triunfo da francesa Adeline Hecart no Grande Prémio Longines (1,60m). Adeline com este resultado assegurou o apuramento para os Jogos Equestres Mundiais 2018.

Montando o castrado SF Pasha du Gue (Dollar Dela Pierre) Adeline Hecart registou o melhor tempo (52,60s) dos três conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Na segunda posição ficou classificado Abdulraham Khaled Almobty com a égua Holstein Zypern 4 (Landos) tendo registado mais 2 segundos que a vencedora (54,31s). Khalid Hilal Al Khatri com Awa BDF completou o pódio (56,96s). Abdullah Al Marri com Sama Dubai FBH que registou o melhor tempo no desempate 50,04s foi quarto classificado tendo penalizado 4 pontos. O espanhol Luis Jesus Escobar com Pour le Poussage (0/4-52,41s) ficou em 5º lugar.

João Marquilhas com W Diva Rosa MFS ao penalizar 8 pontos na primeira mão, ficou afastado do desempate tendo terminado em 22º lugar nesta prova.

Dos 32 conjuntos que alinharam, apenas 13 ficaram apurados para o desempate.

Resultados – G.Prémio

Resultados completos