CSI3*Valência: Triunfos portugueses marcam a 2.ª jornada

A jornada de sexta-feira do Spring Tour Moura Tours, em Valência, ficou marcada por excelentes prestações dos cavaleiros portugueses, que somaram várias vitórias e percursos sem faltas nas diferentes provas do programa.

Resultados portugueses em destaque

CSI1* – Classic Tour | 1,35 m

Tabela A ao cronómetro

🥇 João Vicente Caldeira (POR) – Frisson de B’Nevillese – 0 / 59,26 s

5.º Filipe Malta da Costa (POR) – Cartel du Lys A Et L – 0 / 65,96 s

João Vicente Caldeira conquistou o triunfo nesta prova de 1,35 m, assinando um percurso sem faltas e o melhor tempo da tabela.

CSI3* – Medium Tour | 1,40 m

Tabela A ao cronómetro

🥇 Dylan Levallois (FRA) – Hawaii Semilly – 0 / 62,55 s

5.º Diogo Ramires (POR) – Hollywood MC – 0 / 71,66 s

CSI3* – Big Tour | 1,45 m

Tabela A ao cronómetro com desempate

🥇 Alexa Ferrer (FRA) – Casanova ZSZ – 0 / 0 – 38,06 s

13.º Filipe Malta da Costa (POR) – Elton de St Jean – 1 / 79,96 s

CSI1* – Classic Tour | 1,30 m

Tabela A ao cronómetro

🥇 Salvador Catela (POR) – Big Heart de Sens – 0 / 59,46 s

7.º Salvador Catela (POR) – Glamour d’AS – 0 / 66,60 s

CSI1* – Classic Tour | 1,20 m

Tabela A ao cronómetro

🥇 Madalena Eloy (POR) – Laure van de Kakebeek – 0 / 65,58 s

🥈 Maria Inês Sequeiros (POR) – C-Invictus Z – 0 / 70,84 s

CSI1* – Classic Tour | 1,10 m

Tabela A ao cronómetro

🥇 Francisco Miguens Malta da Costa (POR) – Chine de B’Neville – 0 / 58,69 s

Nota: Transmissão em directo das provas do Moura Tours AQUI

Resultados completos AQUI