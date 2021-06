CSI3*Traverse City: Luís Sabino Gonçalves no Top 10 do GP 30 Junho, 2021 11:16

Luís Sabino Gonçalves que desde finais de Janeiro deste ano, tem estado a competir nos Estados Unidos, tem-se destacado com os cavalos Camino Imperio Egipcio e Argan de Beliard.

No passado fim de semana no CSI3* de Traverse City no Michigan, Luis com Argan de Beliard conseguiu o 7º lugar com um percurso inicial sem faltas, penalizando 4 pontos no desempate (35,87s), entre outros resultados expressivos abaixo indicados:

A prova rainha desenhada pelo chefe de pista Bernardo Costa Cabral, composta por 13 esforços, foi ganha pelo americano Karl Cook com Caillou 24, seguido dos colombianos Camilo Rueda com Indus Van Het Keysereyck e John Perez Bohm com Voodoo.

Resultados

CSI3* Traverse City – Michigan

Grande Prémio – 1,50m

1) Karl Cook (USA) & Caillou 24 – 0 / 0 – 33.93

2) Camilo Rueda (COL) & Indus Van Het Keysereyck – 0 / 0 – 34.16

3) John Perez Bohm (COL) & Voodoo 10 – 0 / 0 – 35.57

4) Victoria Colvin (USA) & Gemino – 0 / 0 – 35.84

5) Tanimara Maria Macari Carrillo (MEX) & Feminka – 0 / 0 – 36.06

6) Ben Asselin (CAN) & Luikan Q – 0 / 0 – 36.13

7) Luis Sabino Goncalves (POR) & Argan de Beliard – 0 / 4 – 35.87

8) Lisa Carlsen (CAN) & Livestream 2 – 0 / 8 – 33.94

9) Ben Asselin (CAN) & Veyron – 1 / 85.20

10) Vani Khosla (USA) & Incitatus -1 / 86.27

11) John Perez Bohm (COL) & Desperado – 1 / 87.61