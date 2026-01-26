CSI3*Sunshine Tour: Prestação sólida dos portugueses em Montenmedio
A segunda competição internacional de preparação para o XXXII Andalucía Sunshine Tour chegou ao fim em Dehesa Montenmedio, num dia marcado por grande emoção e desporto de alto nível.
A prova a 1,35 m, foi ganha pela italiana Maria Vittoria Gaffuri, montando Cafeine des Roches, égua de 14 anos por Robin de Vinebus. Depois de ter estado muito perto da vitória no dia anterior, Gaffuri confirmou o seu bom momento de forma. O português António Relvas foi o único representante nacional classificado nesta prova, disputada em duas fases, terminando num meritório 12.º lugar com a égua PD Nabia São Miguel, de sua criação.
Na prova de 1,30 m, Portugal esteve em grande destaque, com os cavaleiros nacionais a ocuparem os dois primeiros lugares. João Vicente Caldeira venceu a prova com Frisson de B’Neville, enquanto António Relvas alcançou o segundo lugar com Holly, confirmando a excelente prestação portuguesa neste concurso. Ainda por Portugal, Emília Hermelin terminou na 12.ª posição com Another Tiji Z.
As provas CSI3* ficaram completas com a de 1,25 m, onde o britânico Alfie Bradstock, montando Gladstone, conquistou a vitória, encerrando um fim de semana perfeito, no qual venceu todas as provas que disputou. Seguiram-se a alemã Carola Wegener, em segundo lugar com Chavanna PS, e o espanhol Olivier Glenn Lange, em terceiro, com Chacco’s Magic. A portuguesa Matilde Pais esteve muito perto do pódio, terminando num excelente quarto lugar com Demi Tour.
Disputaram-se ainda as duas últimas provas de cavalos novos do CSI. Nos seis anos, a vitória pertenceu a Daytona Gay Z, montado pela francesa Mathilde Longy. Já na categoria de sete anos, o triunfo foi da égua To Me-K van Kattenheye, montada pela alemã Kendra Claricia Brinkop.
O CSI3* Andalucía Pre-Sunshine Tour serviu de antecâmara ao XXXII Andalucía Sunshine Tour, que decorrerá entre 3 de fevereiro e 15 de março.
