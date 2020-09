CSI3*Sunshine Tour: Luís Sabino Gonçalves em 5º lugar no Grande Prémio em Espanha (VÍDEO) 21 Setembro, 2020 10:40

Luís Sabino Gonçalves, conquistou neste domingo, a quinta posição no Grande Prémio do CSI3* do Sunshine Tour em Montenmedio (Espanha).

Montando o garanhão SF, Argan de Beliard (MyLord Carthago x Ahorn), numa prova que foi muito disputada (1,50m) e com um duplo percurso sem faltas (40,39s), conquistou um brilhante quinto lugar no Grande Prémio, nesta prova qualificativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

João Marquilhas com Glamour ES terminou esta prova em 12º lugar tendo penalizado 8 pontos no desempate.

Venceu o Grande Prémio o uruguaio Marcelo Chirico com QH Baloudarc LF, um filho de Baloubet du Rouet ao terminar as duas mãos sem faltas conseguindo o melhor tempo (39,21s) dos 12 conjuntos que disputaram o desempate. Na segunda e terceira posição ficaram classificados os irlandeses Billy Twomey com Chat Botte E.E. (39,28s) e Anthony Condon com SFS Vincomte (39,72s).

Foi um fim-de-semana de bons resultados para os cavaleiros portugueses, Luís Sabino e João Marquilhas, confira os melhores resultados:

Resultados (16 – 20/09/2020)

CSI3* Autumun Tour (II) – Montenmedio

Luis Sabino Gonçalves

Prova Nº26 1,40 m A2 (Big Class A) – 20/09

2º Luís Sabino Gonçalves – Biloba des Chaines – 0/57,85

Prova Nº26 1,40 m A2 (Big Class A) – 20/09

6º Luís Sabino Gonçalves – Camino Imperio Egipcio – 0/60,30

Prova Nº21 1,35 m 2 Fases (Medium Class B) – 19/09

1º Luís Sabino Gonçalves – Adiamood de L’Abbaye – 0/22,36s

Prova Nº09 1,45 m A2 (Big Tour B) – 17/09

10º Luís Sabino Gonçalves – Argan de Beliard – 0/63,71s

João Marquilhas

Prova nº 11 – 6 Anos, 1,25m A2 (CSIYH*) – 18/09

6º João Marquilhas – Jacarta Equigenne – 0/71,05s

Prova Nº09 1,45 m A2 (Big Tour B) – 17/09

7º João Marquilhas – Glamour Es – 0/62,97

Prova Nº04 – 5 Anos 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) – 17/09

11º João Marquilhas – Kandinsky Equigenne – 8/46,99

Prova Nº05 – 6 Aaos 1,25 m 2 Fases (CSIYH*) 17/09

7º João Marquilhas – Jacarta Equigenne 0/43,36

Prova Nº02 – 6 Anos 1,25 m A1 (CSIYH*) – 16/09/2020

1º João Marquilhas – Jacarta Equigenne 0 – ET

Resultados completos AQUI