CSI3* Wellington: Veterano Ian Millar ganha qualificativa para o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 4 Fevereiro, 2017 16:35

O veterano canadiano, Ian Millar de 70 anos, montando Dixson (Vigo D’Arsouilles ) de 14 anos e a cavaleira americana Beezie Madden com Breitling LS, conquistaram esta sexta-feira a qualificativa da Taça do Mundo Longines (1,60m) no Palm Beach Masters em Wellington, Florida. Noventa e cinco conjuntos lutaram para estar entre os 45 melhores que vão no domingo disputar o Grande Prémio Taça do Mundo Longines FEI.

Com cerca de 100 inscrições, a prova foi dividida em dois grupos.

Apesar de 12 conjuntos ficarem apurados na primeira mão sem faltas, apenas nove disputaram o desempate. Ben Maher, Jack Towell, e Cian O’Connor optaram por poupar as suas montadas para o Grande Prémio no domingo.

Foram vários os conjuntos que sofreram penalizações no primeiro e último obstáculo, e o duplo Longines no fim do traçado foi responsável por algumas recusas.

Resultados