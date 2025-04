CSI3* Wellington: Luís Sabino Gonçalves brilha na jornada inaugural

A primavera está em plena força no Wellington International, onde a segunda semana da Spring Series, apresentada pela Florida Coast Equipment, atraiu um número recorde de participantes à pista de relva do derby. Competindo como o segundo cavaleiro entre 72 inscritos, o português Luís Sabino Gonçalves brilhou ao conquistar a vitória na prova disputada em duas fases especial do CSI3* Haig Landscape, com dotação de 32 mil dólares (1,45m), montando Vick du Croisy, esta quinta-feira.

A mexicana Ana Catalina “Catsy” Cruz assinou um percurso técnico e rápido, que favoreceu a experiente égua Selle Français de 16 anos de Gonçalves (Lord Carthago x Vondeen). Com curvas apertadas e ritmo acelerado, Vick du Croisy cruzou a linha de chegada da fase de velocidade em 33,52 segundos. O seis vezes olímpico McLain Ward (EUA) foi o concorrente mais próximo, garantindo o segundo lugar com 33,80 segundos, montando La Serra.

O medalhado olímpico Nayel Nassar (EGI) completou o pódio, em terceiro lugar, com 33,85 segundos, montando Dorado de Riverland, representando a Evergate Stables.

Luís Sabino Gonçalves e Vick du Croisy já conhecem bem o sabor da vitória em Wellington, tendo conquistado duas provas de três estrelas em 2023 nesta pista. Sediado em Ocala, o cavaleiro português está a competir nas duas semanas consecutivas de concursos do CSI3* da Spring Series e já planeia regressar a Wellington para disputar os desafios internacionais do Winter Equestrian Festival (WEF) de 2026.

“Adoro este campo, este piso e esta atmosfera”, concluiu.

Resultados AQUI