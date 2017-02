CSI3*-W Wellington: Egípcio Nayel Nassar conquista o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 6 Fevereiro, 2017 16:31

O Palm Beach Maters terminou com o triunfo de Nayel Nassar, de 26 anos, no Grande Prémio Taça do Mundo Longines de Wellington (EUA).

Apenas 10 conjuntos dos 40 que participaram superaram o traçado desenhado pelo chefe de pista irlandês Alan Wade para disputar um desempate ao cronómetro sendo que, Nassar e Lordan (Lordanos) registaram o melhor tempo (38,15s) tendo alcançado a vitória e os pontos que o classificaram para a final da Taça do Mundo de Saltos, em Omaha.

Na segunda posição ficou classificada a americana Laura Kraut com Zeremonie (Cero II) (39,92S) enquanto o espanhol Sergio Alvarez Moya montando Arrayan (Baloubet du Rouet) ocupou o terceiro lugar do pódio (39,95s), assegurando o passaporte para a final.

Resultados completos

Vídeo: (c) Nuno Vicente.