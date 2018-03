CSI3-W Varsóvia: Rodrigo Giesteira Almeida com boa prestação na Polónia (VÍDEO) 6 Março, 2018 8:21

O cavaleiro português, Rodrigo Giesteira Almeida, conseguiu bons resultados, com o registo de 4 lugares no “top ten” da classificação no CSI3*-W de Varsóvia (Polónia), no passado fim-de-semana.

Com a égua belga Isolde Vd Heffinck de 10 anos, ficou classificado em 7º lugar na prova de Caça (1,45m) na passada quinta-feira (01). Este conjunto conquistou ainda o 2º lugar entre 70 participantes numa prova ao cronómetro (1,45m) no dia seguinte. Este atleta, com o seu cavalo de Grande Prémio Hassan van de Wittemoere, de 11 anos, conquistou o 3º lugar do pódio numa prova de Duas Fases (1,50m), na sexta-feira (02).

No domingo, Rodrigo e o garanhão belga Jamal van de Heffinck de 9 anos, alcançaram o 7º lugar numa prova disputada em Duas Fases (1,30m).

Os cavaleiros polacos dominaram o pódio do Grande Prémio (1,55m), pertencendo o triunfo a Jaroslaw Skrzyczyński com a égua de 9 anos, Chacclana (43,92s). Os seus compatriotas Wojciech Wojcianiec (Naccord Melloni) e Marcin Betkowski (Casper XXI) ocuparam o segundo e terceiro lugares do pódio respectivamente.

Rodrigo Giesteira Almeida e Hassan van de Wittemoere ficaram classificados em 16º lugar nesta prova, penalizando 4 pontos na primeira mão. (Veja o vídeo da prova do conjunto,)

Confira os resultados do G.P. AQUI