CSI3*-W Ohio: Mexicano Eugenio Garza Perez vence Grande Prémio Taça do Mundo de Johnstown (VÍDEO) 9 Outubro, 2018 11:09

A vitória sorriu a Eugenio Garza Perez com Victor Flinn DH Z neste Grande Prémio Taça do Mundo Longines, qualificativo para a Liga norte-americana de Leste.

Dos dez conjuntos que superaram as dificuldades do percurso inicial e ficaram apurados para o desempate, foi o cavaleiro mexicano que conseguiu o melhor tempo 41,33 segundos dos cinco que terminaram sem faltas o desempate. Os americanos Peter Lutz com Robin de Ponthual e Kelli Cruciotti com Chamonix H, ocuparam o 2º e 3º lugar, respectivamente.

Resultados AQUI