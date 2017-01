CSI3*-W Dubai: Sheik Ali Abdulla Al Qassimi ganha a Taça do Mundo 29 Janeiro, 2017 11:10

Montando a égua CP Cacharel (Coltaire Z x Libertino) da criação de Marina e António Frutuoso de Melo, o Sheik Ali Abdulla Al Qassimi conquistou este sábado, o Grande Prémio Taça do Mundo do Dubai (1,60m).

Dos 32 conjuntos que alinharam nesta prova, apenas oito ficaram apurados para a segunda mão sendo que, Qassimi e Cacharel de 10 anos registaram o melhor tempo (47,68s) no desempate, sem faltas. A norueguesa Anita Sande ocupou o segundo lugar com For Cash (For Pleasure) de 11 anos, sem faltas (47,70s) enquanto o francês Fréderic David e Equador Van’t Roosacker (Nabab de Reve) completaram o pódio, tendo penalizado 4 pontos no desempate.

João Marquilhas e W Diva Rosa MFS ao penalizarem 8 pontos nesta prova, terminaram em 20º.

Miguel Bravo montando Cash Up, na prova Dificuldades Progressivas (1,45m), alcançou o 4º lugar sem penalizações em 56,14s na jornada de sábado. Venceu esta prova prova Abdullah Al Marri com Narcissist FBH (53,91s).

Resultados – Grande Prémio

Resultados – Dificuldades Progressivas