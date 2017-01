CSI3*-W Abu Dhabi: David Will ganha o Grande Prémio 10 Janeiro, 2017 7:37

O CSI3*-W de Abu Dhabi (EAU) que decorreu no passado fim-de-semana no Abu Dhabi Equestrian Club, registou uma ampla participação internacional, que incluiu Miguel Bravo e João Marquilhas, os únicos participantes portugueses nesta competição.

A prova rainha (1,40m / 1,60m) que contou com um total de trinta conjuntos no sábado (07/01) teve quatro percursos iniciais sem faltas e cinco zeros após o desempate, sagrando-se vencedor o alemão David Will com a égua de 17 anos, Mic Mac Du Tillard (Cruising) que registou no desempate o melhor tempo 43,29s, sem faltas. Maria Victoria Pérez de Porto Rico foi segunda classificada com Quintana 11 (43,69s) e o espanhol Luis Jesus Escobar com Polytraum fechou o pódio (44,83s). O alemão Jorg Naeve com Benur du Romet foi quarto classificado seguido do saudita Abdulrahman Alrahji com Chilli Pepper van de Helle.

João Marquilhas montando Diva Rosa alcançou o 17º lugar neste Grande Prémio, tendo penalizado 8 pontos na primeira mão.

Também no passado sábado, Miguel Bravo com Cash Up ficou classificado em 5º lugar na prova com desempate (1,45m) conseguindo um duplo percurso sem faltas e em 6º com Cit Cat na prova escolha os seus pontos.

Na sexta-feira (06/01) no Grande Prémio reservada a cavalos novos (1,30), Joao Marquilhas montando Franciscus Sylt conseguiu o 9º lugar. Miguel Bravo foi 5º classificado com Aqmar e João Marquilhas em 9º com Franciscus Sylt na prova ao cronómetro disputada na quinta-feira.

João Marquilhas com Diva Rosa registou ainda um 5º lugar na prova disputada em Duas Fases (1,40m), sem penalizações.

O certame cujo programa é composto por duas competições, continuará esta semana entre os dias 11 a 14 de Janeiro, com a disputa de um CSI4* no qual participarão de novo os cavaleiros portugueses, João Marquilhas e Miguel Bravo.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos