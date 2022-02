CSI3* Villamoura Atlantic Tour: Titouan Schumacher não deu hipóteses no GP

O francês Titouan Schumacher montando Atome Z, dominou o Grande Prémio do CSI3* de Vilamoura (1,50m) tendo conquistado o primeiro lugar do pódio este domingo, sendo este o sexto GP que este atleta ganha em Vilamoura.

Schumacher logrou obter a vitória após o desempate ao cronómetro pelo que arrecadou €12.825, o maior montante do prize-money do GP, com um valor total de €51.300. O britânico Jackson Reed com Exception foi segundo classificado enquanto outro francês, Jerome Hurel com Byron du Telman fechou o pódio.

Apenas quatro conjuntos sem faltas no percurso inicial disputaram o emocionante desempate. Três conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

A irlandesa Marta Hughes-Bravo, vencedora com Miss Belgium 111 na prova ao cronómetro (1,20m) de sexta-feira, voltou a repetir o triunfo no domingo na prova ao cronómetro a 1,30m.

