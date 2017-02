CSI3* Vilamoura: Thierry Goffinet ganha o 1º Grande Prémio (VÍDEO) 19 Fevereiro, 2017 19:19

A Bélgica conquistou o 1º Grande Prémio do Vilamoura Atlantic Tour com Thierry Goffinet montando Artuur Jh Z. O conjunto belga foi o mais rápido na barrage batendo a dupla brasileira constituída por Marlon Zanottelli e Sirene de La Motte em apenas dois centésimos de segundo.

O belga Thierry Goffinet já tinha vencido, na sexta-feira, a primeira prova de 1.45m a contar para o Rangink Longines da FEI (Federação Equestre Internacional).

No Grande Prémio – Horse World Channel, de 1.50m, o conjunto Mathieu Billot e Ilena S, pela França, conquistaram o 3º lugar. Na última prova do primeiro CSI3*, participaram 42 conjuntos num percurso cronometrado composto por 13 obstáculos e 16 esforços.

Sem faltas e cumprindo os 76s concedidos para completar o percurso ficaram apurados para a barrage 13 conjuntos.

O melhor cavaleiro português, no Grande Prémio, foi Mario Wilson Fernandes com o quinto lugar, montando Stroudwood Eldarado. Mário Wilson, montando SF Tidelio des Nauves, já tinha vencido no sábado a competição de 1.40m, segunda prova pontuável para o Ranking Longines da FEI.

Nas restantes competições de domingo, o espanhol Mariano Martinez Bastida, montado Vahine de Bremcy, venceu a prava de 1.30m. Luiz Filipe de Azevedo, a competir pela Bélgica (com Quinolla de La Motte) ficou em primeiro lugar na prova de 1.20m.

Com os primeiros quatro lugares conquistados por cavaleiros britânicos, o conjunto Chloe Aston e Amigo T venceram a prova de 1.40m. A cavaleira inglesa Vanessa Jobson-Scott, montando Arthur Van de Helle, venceu a prova de 1.10m.

O Atlantic Tour 2017, que teve início a 14 de Fevereiro, termina a 2 de Abril, com um total de 6 semanas de competição em Vilamoura.

O concurso internacional Vilamoura Atlantic Tour 2017 tem como principais patrocinadores o Turismo de Portugal/Algarve, Câmara Municipal de Loulé, Caixa de Crédito Agrícola, Vilamoura World, Microprocessador (sistemas digitais) e Pine Cliffs.

PR e vídeo: Mar de Histórias.