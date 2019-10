CSI3* Vilamoura: Michel Hecart conquista o Grande Prémio

A primeira semana do Vilamoura Champions Tour terminou neste domingo com o triunfo do francês Michel Hecart no Grande Prémio.

Montando o Hanoveriano Solero, Michel Hecart, registou o melhor tempo dos cinco conjuntos que terminaram o desempate com um duplo percurso sem faltas (40,36s). Laura Renwick foi segunda classificada com Top Dollar VI (40,55s) enquanto o irlandês Michael Pender completou o pódio com Casanova van Overis Z (40,84s). Foi seguido do seu compatriota Dermott Lennon com Gelvins Touch e do britânico James Smith com Twix de La Roque que ocuparam o quarto e quinto lugar sem faltas, no desempate.

O português melhor classificado nesta prova, foi Hugo Carvalho que ficou em 10º lugar com Vichy du Puits, tendo penalizado 4 pontos na primeira mão ficando impedido de disputar o desempate.

Dos 33 conjuntos que alinharam nesta prova composta por 13 obstáculos e 16 esforços com obstáculos a 1,50m, apenas 9 disputaram o desempate.

