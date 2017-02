CSI3* Vilamoura: Mário Wilson Fernandes conquista 1º lugar do pódio (VÍDEO) 19 Fevereiro, 2017 8:44

A glória nacional deste sábado estaria reservada para os cavaleiros Mário Wilson Fernandes, João Victor Castro e Martim Portela de Morais.

Montando o SF Tidelio des Nauves (Fidelio du Thot x Socrate de Chivre) de 10 anos, Mário Wilson Fernandes conquistou o 1º lugar na segunda prova, pontuável para o ranking mundial Longines FEI do CSI3* de Vilamoura. Este conjunto saltou o percurso ao cronómetro composto por 13 obstáculos e 15 esforços a 1,45m em 56,54 segundos nesta sua primeira vitória este ano em Vilamoura. Seguiram-se o belga Thierry Goffinet com Aliana (57,44s), e o brasileiro Felipe Ramos Guinato com Zenzero (58,27s), todos sem faltas.

Thierry Goffinet e Navarro UK foram os vencedores do Pequeno Grande Prémio (1,40m) tendo registado no desempate 36,86s. Ocuparam o segundo e terceiro lugares, as britânicas Nicole Pavitt com Gemmarco 16 (37,47s) e Emma Stoker e Shelby 12 (39,17s) respectivamente. Marta Bottanelli em quarto lugar com Calleto, Duarte Seabra em quinto com Wannahave e Luís Sabino Gonçalves em sexto com Hilde Imperio Egipcio.

João Victor Castro (Quarelie de la Louvet) ganhou a prova a 1,35m e Martim Portela de Morais (Por) foi o vencedor da prova a 1,30m, montando Cilgen.

Este domingo disputa-se a última prova do primeiro CSI3*, o Grande Prémio (1,50m) patrocinada pela Horse World Channel. Alinham nesta prova 42 participantes.

Resultados completos

Vídeo : Mar de Histórias