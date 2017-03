CSI3* Vilamoura: Luís Sabino Gonçalves vence penúltimo Grande Prémio do Tour (VÍDEO) 26 Março, 2017 18:32

Portugal venceu este domingo o Grande Prémio “Vilamoura World”. Luís Sabino Gonçalves foi o mais rápido na “barrage” da prova a 1,50m tendo efectuado o percurso sem faltas em 43,32s.

“Estou feliz, principalmente porque ganhei com Scott Império Egípcio que acabei de adquirir. Tem evoluído muito bem. É um cavalo com bastante potencial que adquiri a pensar nos campeonatos da Europa deste ano e no Mundial do próximo ano”, explicou Luís Sabino Gonçalves.

O cavaleiro português recorreu à sua mais recente montada, o castrado de 11 anos, Scott Império Egípcio (Lord Calando x Nidor Platiere). Luís Sabino Gonçalves venceu a prova de 1.35m, na passada sexta-feira e ficou em 6º lugar na prova de Ranking (1.45m) no sábado.

O Grande Prémio “Vilamoura World” contou com 45 conjuntos no percurso inicial composto por 13 obstáculos e 16 esforços. Ficaram apurados para o desempate 7 conjuntos, 4 dos quais terminaram sem faltas, ambos os percursos.

A holandesa Charlotte Verhagen, com Abache HL, foi a segunda classificada (43,84s). A inglesa Ellen Whitaker ficou em terceiro lugar com Arena UK Winston (45.42s).

Nas restantes provas da jornada deste domingo, o conjunto britânico Chloe Aston e Amigo T venceu a competição de 1.40m. Duarte Seabra com Ahg Whiterock Cruise Down foi o segundo classificado. Na prova com obstáculos a 1.30m a vitória voltou a ser portuguesa com António Matos Almeida a terminar em primeiro lugar (com Ulena Mail).

Na prova de 1.20m, Mariana Campos Nunes foi a melhor com Talent du Clem. O segundo lugar coube ao seu compatriota, José Maria Godinho Carvalho com Romeo de La Loge. A romena Luca Ruxandariu conquistou a terceira posição.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos

Vídeo: Mar de Histórias