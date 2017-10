CSI3* Vilamoura: Luís Sabino Gonçalves e Duarte Seabra entre o Top 5 do Grande Prémio (VÍDEO) 9 Outubro, 2017 8:23

Os cavaleiros portugueses, Luís Sabino Gonçalves (Acheo di San Patrignano) e Duarte Seabra (Axelle MZ) alcançaram o quarto e quinto lugar no penúltimo Grande Prémio do Vilamoura Champions Tour este domingo. Venceu o Grande Prémio Kevin Jochems (HOL).

Kevin Jochems com o castrado KWPN Captain Cooper, do criador brasileiro Haras Cooper, foi o mais rápido no desempate (36,45s) relegando Darragh Kenny (IRL) para o segundo lugar com C’Est Beau a uns escassos 7 centésimos de segundo (36,52s). Emma Stoker (GBR) com Townhead Campus foi terceira classificada (37.68s).

Apenas seis conjuntos conseguiram cumprir o percurso inicial sem faltas desenhado pelo italiano Elio Travagliati, composto por 13 obstáculos (1,50m) e 16 esforços sem faltas. Três cavaleiros terminaram sem faltas o desempate.

Ao longo destas três semanas de competição, o Vilamoura Champions Tour 2017, projecto de António Moura, juntou centenas de cavaleiros de todo o mundo.

Este internacional entra agora na recta final com a disputa do último CSI3*/CSI1*/CSIYH1* e uma dotação global de €122.500, dos quais €30 mil estão reservados para o Grande Prémio.

O Vilamoura Champions Tour 2017 tem como principais patrocinadores a Caixa de Crédito Agrícola, Turismo de Portugal/Algarve, Câmara Municipal de Loulé e Microprocessador. Conta ainda com as parcerias de Hotel Hilton Vilamoura, Four Seasons Vilamoura, Hotel Anantara Vilamoura Resort, Lonevity Cegonha Country Club, Inframoura, Hertz, IPDJ e o Grupo Alexander Lehel.

Resultados – Grande Prémio

Resultados completos AQUI