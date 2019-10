CSI3* Vilamoura: Linda Heed com triunfo brilhante no Grande Prémio – Mário Prieto em segundo lugar 20 Outubro, 2019 22:19

A terceira semana do Vilamoura Champions Tour 2019, terminou neste domingo com a espectacular prestação da sueca Linda Heed no Grande Prémio (1,50m), prova qualificativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Montando o cavalo Hanoverian de 9 anos, Decurio, Linda Heed, conseguiu o único percurso sem faltas no Grande Prémio, entre 35 participantes, numa prova composta por 13 obstáculos e 16 esforços traçada pelo francês Gregory Bodo. O cavaleiro nacional Mário Prieto, subiu ao 2º lugar do pódio com o cavalo KWPN de 10 anos, Estoril, terminando o percurso incial com 1 ponto de excesso de tempo (83,20s), enquanto a italiana Marta Bottanelli com Carpineti Auto Sitta foi terceira classificada, também com 1 ponto de excesso de tempo (83,63s). Seguiram-se o sueco Jacob Hellström com Mansini Ltd. em 4º (4/75,61s), o canadiano Braden James com New Curtis em 5º (4/76,78s) e o alemão Marc Bettinger com Quisandro (4/76,99s).

A Ladies Cup que também foi disputada neste domingo, foi conquistada pela cavaleira sueca, Josefine Bjur com Ton Soleil (0/0-33,24s). A britânica Arabella Prior foi segunda classificada com Friso (0/0-35,70s) seguida da brasileira Katty King com Banana Cha Cha (0/0-37,22s). O canadiano Sydney Moroz com Fivanta foi 4º classificado (0/0-41,23s) enquanto a cavaleira portuguesa Joana Rios de Oliveira alcançou um honroso 5º lugar com Before Still (0/4-37,74s).

Das 38 amazonas que alinharam nesta prova (1,35m), apenas 11 terminaram o percurso inicial sem faltas e disputaram a barrage. Na barrage quatro conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

