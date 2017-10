CSI3* Vilamoura: Laura Renwick vence o Grande Prémio

A cavaleira britânica Laura Renwick foi a melhor entre os 51 cavaleiros que disputaram o Grande Prémio, deste domingo no Vilamoura Champions Tour 2017. Laura venceu a prova de obstáculos de 1,50m montando o castrado KWPN Bintang II, de 11 anos.

A segunda posição foi alcançada pela holandesa Lisa Nooren com VDL Groep Centora de Walyro que terminou o desempate com 48 centésimos de segundo a mais do que a primeira classificada. O bronze foi entregue à italiana Francesca Cieriesi, que montou Call Me Spock. Na quarta posição ficou o brasileiro João Victor Castro com Quentin PJ.

Onze conjuntos terminaram a primeira mão sem faltas mas apenas quatro terminaram esta prova com duplos percursos sem faltas.

Resultados – Grande Prémio AQUI