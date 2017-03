CSI3* Vilamoura: Laura Renwick e Heliodor Hybris vencem prova a contar para o Ranking Longines (VÍDEO) 23 Março, 2017 19:56

A amazona britânica Laura Renwick montando o castrado belga Heliodor Hybris (Diamant de Semilly x Cannonball) foram os vencedores da prova grande a contar para o Ranking Longines da FEI (62,75s). Hugo Tavares (POR) foi segundo classificado com Phebus du Fiet (64,01s) e o britânico Phillipp Spivey com Darya conquistou o terceiro lugar (64,36s). Alinharam 76 participantes nesta prova ao cronómetro a 1,45m mas apenas 25 terminaram com zero pontos.

Nas restantes competições desta quinta-feira, o cavaleiro da casa Luís Sabino Gonçalves venceu a prova de 1.35m (duas fases CSI3*) com o castrado de 11 anos, Goran Império egípcio (Cicero Z x Littorio). Laurent Goffinet (FRA) ficou classificado em segundo lugar com Valkyrie Condeenne e Martim Portela de Morais (POR), com a égua Gina Van Overis, terminou a prova na terceira posição.

A prova de 1.30m (CSI3*) foi ganha pelo conjunto irlandês Anthony Condon e Sfs Arla. Laurente Goffinet conquistou o segundo lugar com a égua Delphi. O terceiro lugar foi para o britânico Timothy Page com Exclusive O’Hesseln. João Pedro Gomes com Ame Moi O Sandor foi o melhor português nesta prova tendo alcançado o quarto lugar.

Depois de uma semana de paragem o Vilamoura Atlantic Tour 2017 retomou na terça-feira para as duas últimas semanas de competição.

Resultados – Prova Grande

