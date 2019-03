CSI3* Vilamoura: Laura Renwick conquista o penúltimo Grande Prémio 18 Março, 2019 8:45

As duas provas mais emblemáticas da penúltima semana do Vilamoura Atlantic Tour, foram ganhas por duas cavaleiras britânicas, cujas performances não deixaram margem para dúvidas.

Laura Renwick conquistou este domingo, o Grande Prémio (CSI3*), patrocinado pelo Vilamoura Equestrian Centre, tendo registado o melhor tempo com o castrado KWPN Dublin V (40,07s) dos cinco conjuntos que disputaram o desempate. O seu compatriota William Fletcher foi segundo classificado com Persimmon (42,80s), enquanto a cavaleira suíça Faye Schoch, ocupou o terceiro lugar com Quinzy W (44,04s). O melhor cavaleiro nacional foi António Matos de Almeida com a égua KWPN Ganturana que ficou classificado em 5º lugar nesta prova.

No sábado, Emma Stoker brilhou ao vencer o Pequeno Grande Prémio com Townhead Ballulah (35,63s). O francês Olivier Guillon foi segundo classificado com Andain du Thalie (36,37s) e o brasileiro André Américo de Miranda fechou o pódio com Glostro (36,85s). Hugo Carvalho com Cascari HR foi décimo classificado, completando a prova com um duplo percurso sem faltas em 40,89 segundos.

O Vilamoura Atlantic Tour 2019 entra esta segunda-feira, na recta final com as provas para cavalos novos e simultaneamente, com a realização das provas mais emocionantes, a partir desta quinta-feira (21) que culminarão no próximo domingo com o Grande Prémio (CSI 3*). Prevê-se que este GP, a distribuir €50.200 em prémios pecuniários, seja o mais disputado dos seis grandes prémios do circuito.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados – Pequeno GP

Resultados completos