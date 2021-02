CSI3* Vilamoura: John Whitaker ganha o Grande Prémio FEP 28 Fevereiro, 2021 19:39

O olimpico britânico, John Whitaker, ganhou esta tarde de domingo, o quinto Grande Prémio do Vilamoura Atlantic Tour patrocinado pela Federação Equestre Portuguesa. A idade é mesmo só um número: Whitaker de 65 anos, continua de pedra e cal e os anos parecem não passar por ele…

Montando o SF Unick du Francport (x Zandor) de 13 anos, John Whitaker realizou dois percursos sem faltas, completando o desempate em 36,43s. Pela sua vitória recebeu o prémio pecuniário de 12.925€. O alemão Marc Bettinger foi segundo classificado com Undercover Z (x Ugano Sitte) (37,01s), enquanto a francesa Juliette Faligot fechou o pódio com a égua SF Arqana de Riverland (x Cornet Obolensky) (37,56s).

Dos 46 conjuntos que alinharam nesta prova com obstáculos a 1,50m, apenas sete com o percurso inicial sem faltas ficaram apurados para o desempate. No desempate quatro conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Ficaram classificados no “top 10”, os portugueses Luciana Diniz com Vertigo du Desert em 5º lugar (0/4-36,10s) e Hugo Carvalho com Vichy du Puits em 10º (4-71,94s).

O Vilamoura Atlantic Tour entra esta terça-feira, na recta final com as provas para cavalos novos e simultaneamente, com a realização das provas mais emocionantes, a partir desta quinta-feira (04) que culminarão no próximo domingo com o Grande Prémio (CSI 4*). Este G.P. que vai distribuir €100.000 em prémios pecuniários, prevê-se que seja o mais disputado dos seis grandes prémios do evento.

