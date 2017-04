CSI3* Vilamoura: Irlandês Dermott Lennon venceu o Grande Prémio “Concelho de Loulé” (VÍDEO) 2 Abril, 2017 23:03

A edição de 2017 do Vilamoura Atlantic Tour terminou com a vitória de Dermott Lennon, com a égua belga Fleur IV (Chatman x Darco), de 12 anos. Foi o conjunto mais rápido no desempate do último Grande Prémio, este domingo (39,39s). Phillip Spievey (Gbr) foi segundo classificado com a égua Darya I Nur (40,19s) enquanto a cavaleira holandesa Charlotte Verhagen conquistou o terceiro lugar montando o castrado KWPN Abache HL (40,25s). A melhor prestação nacional foi de Martim Portela de Morais que alcançou o nono lugar com Inco van den Bisschop.

Participaram neste Grande Prémio com obstáculos a 1,50m, 43 conjuntos mas apenas 5 com uma primeira mão sem faltas disputaram o desempate.

Nas restantes provas da jornada, Chloe Aston com Amigo T venceu a prova a 1,40m; Ricardo Gil Santos com Venus C subiu ao primeiro lugar do pódio na prova a 1,30m e a romena Luca Ruxandariu ganhou a prova a 1,20m.

O último fim-de-semana do Vilamoura Atlantic Tour contou ainda no sábado com vitórias de: Laura Renwick (Heliodor Hybris) na prova de 1,45m; Celine de Azevedo (Bergkamp) na prova de 1,40m; José Maria Godinho Carvalho (Romeo de La Loge) na prova a 1,30m) e de Hugo Tavares (BB Famaguda).

A edição de 2017 do Vilamoura Atlantic Tour bateu recordes de público, de número de cavaleiros, de cavalos e de nações em competição. Um sucesso que permite traçar objectivos para um futuro próximo. “Vilamoura vai ser o principal destino hípico da Europa”, defende António Moura, presidente da Comissão Organizadora do Vilamoura Atlantic Tour. “Não vamos parar enquanto não atingirmos esse objectivo”.

Os concursos de saltos regressam a Vilamoura no Verão, com o Vilamoura By Summer 2017, organizado igualmente pelo Centro Hípico de Vilamoura. Entre 20 de Setembro e 15 de Outubro realiza-se o Vilamoura Champions Tour 2017.

Vídeo: Mar de Histórias.